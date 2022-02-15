На фоне угроз усиления российской агрессии правительство США предложило Украине кредитные гарантии на сумму до $1 млрд.

Об этом говорится в официальном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Вашингтон дает гарантии для укрепления экономики Украины и поддержки программы реформ.

– США подтверждают свою твердую преданность украинскому народу, объединившись с союзниками и партнерами для мобилизации мощной международной поддержки Украины. Правительство США предлагает Украине гарантию суверенного займа в размере до $1 млрд для поддержки программы экономических реформ и дальнейшего сотрудничества с МВФ, — подчеркивается в заявлении.

Энтони Блинкен отметил, что эта помощь (в сочетании с сотрудничеством Украины с МВФ, другими международными финансовыми учреждениями, G7 и донорами) позволит усилить экономическую стабильность нашего государства, “рост и процветание” для украинского народа “в условиях дестабилизирующего поведения России”.

Госсекретарь США напомнил, что в течение 2014-2016 годов Вашингтон предоставил Украине три отдельных суверенных гарантии по кредитам по $1 млрд. В Госдепартаменте отмечают, что это помогло стабилизировать экономику Украины в условиях агрессии и давления России. Кроме того, это помогло реализовать “смелую повестку дня экономических реформ” (чему также способствовало сотрудничество Киева с МВФ).

Блинкен добавил, что, начиная с 2014 года, США также выделили Украине более $2 млрд на развитие. Параллельно правительство США поощряло коммерческое участие американских компаний в экономике Украины.

В то же время, Экспортно-импортный банк США планирует выделить до $3 млрд для облегчения закупки американских товаров и услуг для реализации проектов в Украине. А Корпорация США по финансированию международного развития имеет инвестиционный портфель в Украине на около $800 млн, распределенный между проектами.

– Мы изучаем дополнительные способы поддержки Украины и ее народа и продолжим работать с Конгрессом по продвижению этих усилий, — подчеркнул Блинкен.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Вашингтона за оказанную помощь.

– Стратегическое партнерство в действии! Благодарны США за оказание существенной финансовой поддержки в размере $1 млрд и доступные для проектов в Украине $3 млрд. Благодарю президента Джо Байдена за скорейшее решение и конкретные результаты после нашего разговора! – подчеркнул украинский лидер.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с Энтони Блинкеном сообщил, что Вашингтон, помимо оружия, также предоставит Украине макрофинансовую помощь.

Кроме того, США отправили в Украину самолеты с оружием и боеприпасами для обороны. Речь идет о военной помощи на $200 млн, утвержденной в Белом доме.

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Источник: Госдепартамент США, Владимир Зеленский