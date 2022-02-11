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Факты / Украина

15 рейсов и будет еще: в Украину прибыл очередной борт из 90 т американского оружия

Валентина Летяк редактор ленты
Зброя зі США

В аэропорту Борисполь 11 февраля приземлился уже 15-й самолет, доставивший 90 тонн боеприпасов от Соединенных Штатов Америки для Вооруженных сил Украины.

Общий вес военной помощи от США составляет 1 300 тонн, сообщает американское посольство в Киеве.

– Пятнадцать рейсов – и будет еще больше. Еще около 90 тонн боеприпасов, систем Javelin и оборонной помощи для ВСУ. Сейчас, как и всегда, мы поддерживаем Украину перед лицом российской агрессии, – говорится в заявлении.

 

В 2022 году ВМС Украины могут получить от США более 10 патрульных катеров типа Mark VI. Снабжение будут проводить этапами.

Mark VI – это боевые патрульные катера, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портов.

Они снабжены 30-миллиметровой автоматической пушкой и могут нести на своем борту ракетное оружие.

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Фото: Посольство США в Україні

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