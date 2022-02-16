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Атака на Украину может начаться в любой момент — Белый дом

Наташа Тарчевська редактор ленты
Атака на Украину может начаться в любой момент — Белый дом

Администрация президента США предупредила, что потенциальное полномасштабное нападение на Украину остается одним из сценариев Кремля. Скорее всего, это будет сделано с помощью сфабрикованного привода.

Такое мнение 16 февраля озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Мы подошли к тому моменту, когда, по нашему мнению, атака может начаться в любой момент, — заявила она во время брифинга.

В Белом доме в очередной раз подчеркнули, что США не воспринимают претензии России по поводу деэскалации “за чистую монету”.

Также Джен Псаки призвала американцев и международных коллег воспринимать и анализировать информационное пространство здраво, особенно если это касается новостей из РФ.

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Источник: White House

Фото: Getty Images

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