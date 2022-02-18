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Нидерланды предоставят Украине снайперские винтовки и боеприпасы

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Уряд Нідерландів

Правительство Нидерландов приняло решение о предоставлении Украине снайперских винтовок, боеприпасов, радаров, касок и противоосколочных жилетов.

В частности, речь идет о 100 снайперских винтовках и 30 тыс. боеприпасов.

Кроме снайперских винтовок, будут предоставлены пять радаров для обнаружения вооружений, тридцать металлоискателей, два радара наблюдения на поле боя и два робота для обнаружения морских мин.

Кроме того, в Киев отправят 3 тыс. боевых касок и 2 тыс. противоосколочных жилетов.

Другие вооружения и системы тоже обсуждались, однако возможность их предоставить ограничена экспортными правилами Европейского Союза, а также необходимостью отправить в Украину соответствующих инструкторов, что сейчас невозможно.

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Со своей стороны, глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен выразила надежду, что потребности для ее применения все же не возникнет. Она подчеркнула, что предоставленное оружие необходимо для самообороны.

16 февраля премьер-министр Украины Денис Шмигаль поблагодарил страны-партнеры Украины за поддержку перед угрозой новой волны российской агрессии.

Он подчеркнул, что по состоянию на среду Украина получила более 2 тыс. тонн оружия – летального и нелетального. Среди важных элементов дипломатической помощи он назвал возобновление переговоров по Нормандскому формату, чего не было в последние два года.

Источник: AD

Фото: Офис президента

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