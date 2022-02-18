Нидерланды предоставят Украине снайперские винтовки и боеприпасы

Правительство Нидерландов приняло решение о предоставлении Украине снайперских винтовок, боеприпасов, радаров, касок и противоосколочных жилетов.

В частности, речь идет о 100 снайперских винтовках и 30 тыс. боеприпасов.

Кроме снайперских винтовок, будут предоставлены пять радаров для обнаружения вооружений, тридцать металлоискателей, два радара наблюдения на поле боя и два робота для обнаружения морских мин.

Кроме того, в Киев отправят 3 тыс. боевых касок и 2 тыс. противоосколочных жилетов.

Другие вооружения и системы тоже обсуждались, однако возможность их предоставить ограничена экспортными правилами Европейского Союза, а также необходимостью отправить в Украину соответствующих инструкторов, что сейчас невозможно.

Со своей стороны, глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен выразила надежду, что потребности для ее применения все же не возникнет. Она подчеркнула, что предоставленное оружие необходимо для самообороны.

16 февраля премьер-министр Украины Денис Шмигаль поблагодарил страны-партнеры Украины за поддержку перед угрозой новой волны российской агрессии.

Он подчеркнул, что по состоянию на среду Украина получила более 2 тыс. тонн оружия – летального и нелетального. Среди важных элементов дипломатической помощи он назвал возобновление переговоров по Нормандскому формату, чего не было в последние два года.

Источник: AD