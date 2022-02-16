Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

Украина получила более 2 тыс. тонн летального и нелетального оружия от партнеров – Шмыгаль

Анастасия Гевко редактор ленты
Украина получила более 2 тыс. тонн летального и нелетального оружия от партнеров – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил страны-партнеры Украины за поддержку перед лицом угрозы новой волны российской агрессии.

Он подчеркнул, что Украина уже получила более 2 тыс. тонн оружия – летального и нелетального. 

– Новое оружие – суперсовременное, такое, которое действительно усиливает нашу армию, – заявил премьер-министр.

Он добавил, что среди важных элементов дипломатической помощи – возобновление переговоров по поводу Нормандского формата, чего не было в последние два года. 

– Эти переговоры идут чрезвычайно сложно. Две стороны должны хотеть достичь результата, для того, чтобы он был. А когда с нашей стороны есть желание, но с другой стороны – оно другое, результата достичь сложно. Но есть воля продолжать обсуждать этот вопрос, – сказал Шмыгаль.

Читайте
15 рейсов и будет еще: в Украину прибыл очередной борт из 90 т американского оружия

Фото: Правительственный портал

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка