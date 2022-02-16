Украина получила более 2 тыс. тонн летального и нелетального оружия от партнеров – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил страны-партнеры Украины за поддержку перед лицом угрозы новой волны российской агрессии.

Он подчеркнул, что Украина уже получила более 2 тыс. тонн оружия – летального и нелетального.

– Новое оружие – суперсовременное, такое, которое действительно усиливает нашу армию, – заявил премьер-министр.

Он добавил, что среди важных элементов дипломатической помощи – возобновление переговоров по поводу Нормандского формата, чего не было в последние два года.