В Пентагоне говорят, что Россия усиливает войска на границе с Украиной

Правительство США не видит никакого отвода российских войск от границы Украины, наоборот – Россия за последние несколько дней увеличила военное присутствие, заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе глава Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, РФ перемещает часть войск поближе к границе, привлекает больше самолетов, повышает свою готовность в Черном море.

– Я сам был солдатом не так давно, и знаю, что подобные вещи не делаются без причины, поэтому мы и наши союзники будем внимательны, – сказал министр обороны США.

Повторяя заявления Байдена и других американских чиновников, Остин отметил, что сейчас у россиян есть все для полномасштабного вторжения в Украину.

Он не сказал, что Путин принял окончательное решение о вторжении, однако США наблюдают за подготовкой, которая уже свидетельствует о “намерениях проводить военные операции”.

Министр обороны Украины Алексей Резников сегодня в Раде также сказал, что не может подтвердить заявления Минобороны РФ об отводе войск от наших границ.

По его данным, сейчас там находятся около 149 тыс. российских военных, и в ближайшие дни РФ стянет еще несколько тысяч.

Резников прогнозирует, что Кремль может разместить войска вокруг границ Украины на постоянной основе.