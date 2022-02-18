Отвода нет, у границ Украины почти 149 тыс. российских военных – Резников

Министр обороны Алексей Резников, докладывая в Раде о ситуации на границах Украины, подчеркнул, что не может подтвердить отвод российских войск.

– Мы не подтверждаем заявления России об отводе войск. Этого не происходит, продолжается перемещение сил и средств. Более того, мы насчитали 129 тыс. наземного компонента, а вместе с морской и авиационной компонентой – около 149 тыс. военных РФ, – уточнил он.

По его прогнозам, Россия в ближайшие дни стянет еще несколько тысяч военных.

Резников также допускает, что Кремль может разместить войска вокруг границ Украины на постоянной основе.

– Кремль может отвести войска, потом снова их стянуть или разместить на постоянной основе вокруг наших границ. Именно поэтому мы должны действовать, воспринимая эту угрозу как постоянную. Это значит, что нам нужен системный ответ, стратегический, опирающийся на две составляющие: украинский народ и украинская экономика, ведь это фундамент нашей безопасности, — отметил глава Минобороны.

В Белом доме также не видят, чтобы Российская Федерация начала отвод войск, и прогнозируют новую эскалацию в ближайшие дни. Об этом в частности заявил 17 февраля на заседании Совбеза ООН глава Госдепа США Энтони Блинкен.

По его данным, РФ наоборот подготовила все свои военные силы, включая самолеты и корабли, к началу новой атаки на Украину.

Перед этим президент США Джо Байден и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс также заявили, что не видят реального отвода российских войск от границ Украины.