Канада объявила о новых санкциях против России в ответ на ввод Кремлем войск на оккупированный восток Украины и признание им двух террористических псевдореспублик — “ДНР” и “ЛНР”.

На пресс-конференции во вторник премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что первый пакет санкций запретит канадцам вести все финансовые дела с “ДНР” и “ЛНР”. Санкции также коснутся членов российского парламента, которые проголосовали за решение о признании сепаратистских регионов, а также запретят канадцам участвовать в покупках российского суверенного долга.

— Эти санкции являются важным шагом и нацелены на тех, кто несет ответственность за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, — сказал Трюдо, добавив, что меры будут действовать до тех пор, пока территориальная целостность не будет восстановлена.

Трюдо назвал действия России наглыми провокациями, которые несут угрозу безопасности всего мира. Премьер Канады призвал Кремль искать дипломатическое решение и восстановить путь к миру.

Вице-премьер Христя Фриланд заявила, что Канада “ссорится не с русским народом, а с Путиным и его сторонниками”.

Кроме того, Канада направляет 460 своих военнослужащих в Латвию и прилегающие регионы для поддержки НАТО. Также страна направит в Латвию фрегат и морской патрульный самолет. В стране уже находятся 540 канадских военнослужащих.

Глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила, что Канада направила в Украину вторую партию летальной военной помощи.

Источник: Global News Canada