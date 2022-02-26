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Факты / Мир / Мировые новости

Генсек ООН призвал россиян вернуться из Украины в свои казармы

Илья Нежигай редактор ленты
Генсек ООН призвал россиян вернуться из Украины в свои казармы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру должен быть предоставлен еще один шанс.

Соответствующую информацию генеральный секретарь опубликовал у себя на странице Twitter вскоре после окончания заседания Совета Безопасности ООН.

— ООН родилась в результате войны, чтобы положить конец войне. Сегодня эта цель не была достигнута. Но мы никогда не должны сдаваться. Мы должны дать миру еще один шанс, – написал Антониу Гутерриш.

Вскоре после этого он призвал российских военных, участвующих во вторжении в Украину, вернуться в казармы.

Напомним, ранее на заседании Совбеза ООН Россия наложила вето на проект резолюции, в котором осуждалось начало войны против Украины.

Вскоре после результатов голосования, президент Владимир Зеленский поблагодарил государства, поддержавшие проект резолюции, а также назвал вето со стороны России кровавым пятном на Совбезе ООН.

Сегодня начался третий день войны, которую Россия без причин начала против Украины.

Воины Украины продолжаются оборону, а факты ICTV собирают только проверенные данные от официальных украинских источников.

За ходом войны с РФ можно следить за этой ссылкой.

Смотрите интерактивную онлайн-карту ведения боев с российским оккупантом.

Фото: Скриншот видео/António Guterres

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