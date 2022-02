Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру должен быть предоставлен еще один шанс.

Соответствующую информацию генеральный секретарь опубликовал у себя на странице Twitter вскоре после окончания заседания Совета Безопасности ООН.

The @UN was born out of war to end war.

Today, that objective was not achieved.

But we must never give up.

We must give peace another chance.

— António Guterres (@antonioguterres) February 26, 2022