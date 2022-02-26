Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру должен быть предоставлен еще один шанс.
Соответствующую информацию генеральный секретарь опубликовал у себя на странице Twitter вскоре после окончания заседания Совета Безопасности ООН.
— ООН родилась в результате войны, чтобы положить конец войне. Сегодня эта цель не была достигнута. Но мы никогда не должны сдаваться. Мы должны дать миру еще один шанс, – написал Антониу Гутерриш.
The @UN was born out of war to end war.
Today, that objective was not achieved.
But we must never give up.
We must give peace another chance.
— António Guterres (@antonioguterres) February 26, 2022
Вскоре после этого он призвал российских военных, участвующих во вторжении в Украину, вернуться в казармы.
Напомним, ранее на заседании Совбеза ООН Россия наложила вето на проект резолюции, в котором осуждалось начало войны против Украины.
Вскоре после результатов голосования, президент Владимир Зеленский поблагодарил государства, поддержавшие проект резолюции, а также назвал вето со стороны России кровавым пятном на Совбезе ООН.
Сегодня начался третий день войны, которую Россия без причин начала против Украины.
Воины Украины продолжаются оборону, а факты ICTV собирают только проверенные данные от официальных украинских источников.
За ходом войны с РФ можно следить за этой ссылкой.
Смотрите интерактивную онлайн-карту ведения боев с российским оккупантом.
Фото: Скриншот видео/António Guterres