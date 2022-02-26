Россия наложила вето на проект резолюции ООН во время дебатов в Совете безопасности.

В резолюции должно было быть выражено осуждение вторжения РФ в Украину.

За резолюцию проголосовало 11 членов Совбеза, против проголосовала одна страна — Россия, когда среди трех воздержавшихся были Китай, Индия и ОАЭ.

— Проект резолюции не принимается, поскольку против него проголосовал постоянный член Совета безопасности (Российская Федерация, — Ред.), — сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Тем самым Россия в Совбезе ООН наложила вето на проект резолюции.

Отметим, что именно постпред РФ при Организации сейчас является председателем Совбеза.

Во время дебатов посол США в ООН заявила, что этот орган был создан как раз для подобных ситуаций, и сейчас он должен выполнить свою функцию — попытаться предотвратить агрессию, с которой столкнулась Украина со стороны РФ.

Вскоре после оглашения результатов голосования президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил страны, поддержавшие проект резолюции, а также назвал вето со стороны РФ кровавым пятном на лице ее постоянного представителя в СБ ООН.

Вдячний усім членам РБ ООН – ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????, що проголосували за припинення віроломного нападу ???????? на ???????? та Статут ????????. Вето РФ – кривава пляма на її табличці в Радбезі, мапі Європи та ????. Антивоєнна коаліція має діяти негайно! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

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