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Россия заблокировала проект резолюции ООН: в нем осуждалось нападение РФ на Украину

Илья Нежигай редактор ленты
Рада безпеки ООН

Россия наложила вето на проект резолюции ООН во время дебатов в Совете безопасности.

В резолюции должно было быть выражено осуждение вторжения РФ в Украину.

За резолюцию проголосовало 11 членов Совбеза, против проголосовала одна страна — Россия, когда среди трех воздержавшихся были Китай, Индия и ОАЭ.

— Проект резолюции не принимается, поскольку против него проголосовал постоянный член Совета безопасности (Российская Федерация, — Ред.), — сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Тем самым Россия в Совбезе ООН наложила вето на проект резолюции.

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Отметим, что именно постпред РФ при Организации сейчас является председателем Совбеза.

Во время дебатов посол США в ООН заявила, что этот орган был создан как раз для подобных ситуаций, и сейчас он должен выполнить свою функцию — попытаться предотвратить агрессию, с которой столкнулась Украина со стороны РФ.

Вскоре после оглашения результатов голосования президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил страны, поддержавшие проект резолюции, а также назвал вето со стороны РФ кровавым пятном на лице ее постоянного представителя в СБ ООН.

Факты ICTV собирают только проверенные данные от официальных украинских источников, за ходом войны с Россией можно следить за этой ссылкой.

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