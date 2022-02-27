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Илон Маск обеспечит Украину станциями Starlink: они уже направляются к нам

Юля Захарченко редактор ленты
Ілон Маск

Илон Макс откликнулся на призыв Украины передать нашему государству станции Starlink, которые помогут обеспечить доступ к спутниковому интернету. Основатель компании SpaceX сообщил, что они уже направляются в Украину.

— Сервис Starlink сейчас активен в Украине. Больше терминалов направляются Украину, — подчеркнул Илон Маск в Twitter.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к Маску с просьбой помочь Украине в сложное время.

– Илон Маск, пока вы пытаетесь колонизировать Марс – Россия пытается оккупировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса – российские ракеты атакуют граждан Украины! Просим вас предоставить Украине станции Starlink и обратиться к россиянам, – подчеркнул Федоров в Twitter.

Проект Starlink создан в США компанией SpaceX под руководством Илона Маска. Зона покрытия Starlink − это территория, на которой можно пользоваться спутниковым интернетом от компании SpaceX.

Уже сейчас Starlink − это глобальный провайдер интернета, обслуживающий около 145 тыс. пользователей. Система работает через спутники связи, расположенные на низкой околоземной орбите (около 500 км над поверхностью). Каждый весит примерно 250 кг и работает от солнечной батареи.

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Фото: Getty Images

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