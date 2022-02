Илон Макс откликнулся на призыв Украины передать нашему государству станции Starlink, которые помогут обеспечить доступ к спутниковому интернету. Основатель компании SpaceX сообщил, что они уже направляются в Украину.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.

— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022