Водителю Mercedes-Benz, подозреваемому в смертельном ДТП в Соломенском районе Киева, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 августа 2026 года без права внесения залога.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

ДТП в Киеве с четырьмя погибшими: арест водителя Mercedes

По информации Офиса генпрокурора, Шевченковский районный суд Киева избрал 49-летнему водителю Mercedes-Benz меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

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Отмечается, что на момент ДТП в Киеве мужчина был трезв.

С января 2025 года его по меньшей мере 10 раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В частности, пять раз – за превышение скорости.

Вечером 5 июня произошло смертельное ДТП в Киеве на Чоколовском бульваре.

По данным следствия, мужчина двигался с превышением скорости, не справился с управлением на округленном участке дороги и врезался в подземный пешеходный переход, в котором находились люди.

В результате ДТП в Киеве погибли четыре человека. Среди них – 12-летний Григорий Глушич, двое участковых офицеров полиции и женщина. Еще три человека получили травмы разной степени тяжести.

Водителя задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного Украины.

За это предусмотрено до 10 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Также известно, что водителя Mercedes-Benz неоднократно привлекали к ответственности за превышение скорости. Мужчина был участником четырех ДТП, два из которых произошли в течение этого года.

Фото : Офис генпрокурора

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