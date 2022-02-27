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Факты / Украина / Политика

Украина закрывает все КПП на границе с РФ, Беларусью и в направлении Приднестровья

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
прикордонник

Украина закрывает все пункты пропуска на границе с Россией, Беларусью и в направлении Приднестровья из-за военных действий Москвы против Киева.

Кабмин утвердил распоряжение №188-р О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пункты контроля.

Оно начинает действовать с 00.00 28 февраля 2022 года.

– Это касается и отдельных авиационных пунктов пропуска, среди которых Борисполь, Киев (Жуляны), Харьков, Одесса, Львов, – говорится в сообщении.

В то же время у граждан Украины будет возможность попасть в страну.

Сейчас речь идет о временном закрытии.

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С 24 февраля 2022 года на территории Украины продолжаются военные действия. Украинские защитники сопротивляются российским оккупантам, незаконно вторгшимся в страну.

Граждан призывают сохранять спокойствие, черпать информацию только из проверенных источников, не распространять фейки.

По возможности нужно находиться дома или в убежищах.

Источник: Госпогранслужба

Фото: УНИАН

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