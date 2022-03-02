Международный Суд Организации Объединенных Наций проведет публичные слушания по делу Украина против России.

Как сообщили в пресс-службе Международного суда ООН, слушание состоится 7 и 8 марта во Дворце мира в Гааге.

В судебном процессе будет рассмотрены ходатайства о временных мерах, которые были запрошены Украиной.

— В связи с пандемией Covid-19 слушания пройдут в гибридном формате. Некоторые члены Суда лично примут участие в устных слушаниях в Большом зале правосудия, в то время как другие будут участвовать удаленно по видеосвязи. Представители сторон по делу будут участвовать лично или по видеосвязи, — говорится в сообщении.

Дело Украина против России рассмотрит утверждения о геноциде.

Председатель Международного суда судья Джоан Э. Донохью 1 марта совершил неотложное обращение на имя министра иностранных дел России Сергея Лаврова с копией от правительства Украины в деле об утверждениях о геноциде.

— Имею честь сослаться на Просьбу об определении временных мер, направленных в рамках производства, возбужденного Украиной против Российской Федерации 26 февраля 2022 г. Действуя в соответствии с пунктом 4 статьи 74 Регламента Суда, настоящим обращаю внимание Российской Федерации на необходимость действовать таким образом, чтобы любой приказ Суда позволил бы запросу о временных мерах привести к соответствующему эффекту, — говорится в обращении.

Напомним, ранее главный прокурор Международного уголовного суда (МКС) Карим Хан инициировал расследование нарушений, совершенных Российской Федерацией на территории Украины.

Источник: ICJ