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Факты / Мир / Мировые новости

Политические террористы заплатят за войну: президент Евросовета призвал поддержать Украину

Наташа Тарчевська редактор ленты
Политические террористы заплатят за войну: президент Евросовета призвал поддержать Украину

Президент Евросовета Шарль Мишель призвал наложить на РФ массивные санкции, которые ударят по всем основным секторам российской экономики. Он также призвал регулярные войска агрессора “уйти из Украины”.

Во время выступления 1 марта Шарль Мишель подчеркнул, что будет серьезно ограничено использование резервов Центробанка РФ, средств олигархов, Владимира Путина, Сергея Лаврова и других. Действия России он назвал политическим терроризмом.

– Сегодня мы (страны ЕС. – Ред.) должны действовать очень быстро. Санкции будут массивными и очень серьезными, они будут наложены на главные секторы русской экономики. Наши действия покажут, что мы готовы на беспрецедентные поступки.

Президент Евросовета предупредил, что санкции обойдутся дорого не только РФ, но и европейским странам. В то же время он отметил, что именно такую ​​цену Европа должна заплатить за мирное будущее.

Шарль Мишель высоко оценил выступление президента Владимира Зеленского, выразил ему искреннюю поддержку и назвал символом подлинных ценностей ЕС.

– Генерал Шарль де Голль (известный французский политик времен Второй мировой войны. – Ред.) сказал: каждое отступление перед агрессором заставляет его удвоить свои усилия и приближает к победе. Нам всем сейчас нужно встать и поддержать Украину, решительно встать рядом с Украиной и признать, что президент Зеленский – символ защиты европейских ценностей.

Заявку Украины на вступление в Евросоюз президент Евросовета назвал легитимной и призвал никому не оставаться в стороне от попыток поддержать украинский народ на пути к евроинтеграции.

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