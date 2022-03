Политические террористы заплатят за войну: президент Евросовета призвал поддержать Украину

Президент Евросовета Шарль Мишель призвал наложить на РФ массивные санкции, которые ударят по всем основным секторам российской экономики. Он также призвал регулярные войска агрессора “уйти из Украины”.

Во время выступления 1 марта Шарль Мишель подчеркнул, что будет серьезно ограничено использование резервов Центробанка РФ, средств олигархов, Владимира Путина, Сергея Лаврова и других. Действия России он назвал политическим терроризмом.

LIVE NOW — my speech at the European Parliament on the Russian aggression against #Ukraine. @Europarl_EN #EPlenary https://t.co/DNKFAXMAas

— Charles Michel (@eucopresident) March 1, 2022