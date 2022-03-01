Бесполетная зона над Украиной и членство в НАТО: Зеленский дал интервью CNN и Reuters

Кремль обязан прекратить бомбить украинские города и только потом садиться за стол переговоров.

Об этом вечером 1 марта официально заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters и CNN. Лидер Украины подчеркнул, что российские солдаты посланы в нашу страну “убивать и умирать”.

– Украинцам есть что защищать, мы отстаиваем свое право на жизнь. А что они (россияне, – Ред.) здесь делают? Они не понимают наш народ, наше государство, нашу философию… посланные сюда убивать и умирать. Поэтому мы сильнее на своей земле, и мы будем сильнее, – заявил Зеленский.

Президент также добавил, что сожалеет об отсутствии превентивных санкций ЕС и США, которые стоило ввести до полномасштабного вторжения РФ в Украину, однако приветствовал действия стран сейчас.

Членство в НАТО

В вопросе НАТО Владимир Зеленский заявил: в случае “неготовности” к принятию официального Киева Североатлантический альянс должен наработать общие гарантии безопасности для Украины.

– Наши партнеры, если они не готовы принимать Украину в НАТО… потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, должны выработать общие гарантии безопасности для Украины, – заявил Зеленский.

Лидер государства подчеркнул, что Украине необходимы юридические гарантии безопасности: в первую очередь это гарантия территориальной целостности. Он также заявил, что блок НАТО должен быть уверен: Украина будет бороться, однако победить в одиночку мы просто не сможем.