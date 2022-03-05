Samsung остановил поставки в Россию смартфонов, чипов и бытовой техники

Компания Samsung Electronics Co. заявила, что поставки продукции в Россию приостановлены из-за текущих геополитических событий.

Об этом журналистам издания Bloomberg сообщили в письме компании.

Южнокорейский технологический гигант активно следит за развитием сложной ситуации, говорится в заявлении компании.

В настоящее время экспорт всей продукции Samsung, от чипов до смартфонов и бытовой электроники, был приостановлен.

Тем самым компания присоединилась к растущему списку компаний от Apple Inc. к Microsoft Corp., которые прекращают продажу и услуги в России после ее вторжения в Украину на прошлой неделе.

После начала войны России против Украины 24 февраля большинство стран Запада ввели строгие санкции против финансовых систем и руководства Российской Федерации, чтобы ослабить и подавить российскую экономику как наказание за величайшую войну в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

По состоянию на 4 марта более 100 компаний отказались сотрудничать с Россией в тех или иных формах. Многие компании ушло с рынка, какие-то ограничили список услуг, предоставляемых в русской Федерации. Этот список компаний ежедневно увеличивается ежедневно, тем самым делая экономику и уровень жизни россиян ниже.