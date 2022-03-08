Пентагон подтвердил, что Россия вербует иностранных боевиков для войны в Украине

Пентагон считает правдивыми сообщения о том, что президент России Владимир Путин пытается завербовать иностранных боевиков для участия в боевых действиях на Украине на стороне российских войск.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби в интервью журналистам.

— У нас есть данные, подтверждающие эту информацию, что на самом деле они пытаются завербовать и набрать иностранных бойцов, и мы считаем, что при наличии более 150 тысяч военнослужащих, затормозивших в своем военном продвижении внутрь Украины, особенно на севере, президент Путин считает за необходимо попытаться набрать иностранных бойцов для этой своей войны, – сказал Джон Кирби.

Напомним, ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Кремль вербует выходцев из Сирии, имеющих опыт ведения боевых действий в городах. Российскому руководству это нужно, чтобы расширить свое вторжение в глубь украинских городов.