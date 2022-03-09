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Агрессоры понимают только силу: Трасс подчеркнула, что Путин должен проиграть

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Елізабет Трасс

Путин должен потерпеть неудачу. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Вашингтоне во время совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Энтони Блинкеном.

Она начала свое обращение с того, что вторжение российского президента в Украину вызывает “большую боль и страдания”. Трасс добавила, что Путин “не достигает того прогресса, который планировал”.

Она сказала, что Запад “удивил Путина единством и жесткостью санкций”, а “храбрый украинский народ удивил его своей решительностью и своим лидерством”.

— Из истории мы знаем, что агрессоры понимают только одно. И это сила. Мы знаем, что если мы сейчас не сделаем достаточно (чтобы остановить Путина. — Ред.), это может побудить к действиям других агрессоров по всему миру.

И мы знаем, что если Путина не остановить в Украине, это будет иметь ужасные последствия для европейской и мировой безопасности, — сказала она.

Министр иностранных дел также добавила, что выступает за “полный и быстрый запрет” странами G7 использования российского газа и нефти.

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Источник: U.S. Department of State

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