Путин должен потерпеть неудачу. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Вашингтоне во время совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Энтони Блинкеном.

Она начала свое обращение с того, что вторжение российского президента в Украину вызывает “большую боль и страдания”. Трасс добавила, что Путин “не достигает того прогресса, который планировал”.

Putin’s invasion of Ukraine is “causing immense pain and suffering yet he is not making the progress he planned”, says foreign sec @trussliz, adding that the ‘brave’ Ukrainian people have surprised him with their “determination and their leadership”.https://t.co/X3flQUBL0r pic.twitter.com/IDQaiPhx6J

— Sky News (@SkyNews) March 9, 2022