Путин должен потерпеть неудачу. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Вашингтоне во время совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Энтони Блинкеном.

Она начала свое обращение с того, что вторжение российского президента в Украину вызывает “большую боль и страдания”. Трасс добавила, что Путин “не достигает того прогресса, который планировал”.

Putin’s invasion of Ukraine is “causing immense pain and suffering yet he is not making the progress he planned”, says foreign sec @trussliz, adding that the ‘brave’ Ukrainian people have surprised him with their “determination and their leadership”.https://t.co/X3flQUBL0r pic.twitter.com/IDQaiPhx6J — Sky News (@SkyNews) March 9, 2022

Она сказала, что Запад “удивил Путина единством и жесткостью санкций”, а “храбрый украинский народ удивил его своей решительностью и своим лидерством”.

— Из истории мы знаем, что агрессоры понимают только одно. И это сила. Мы знаем, что если мы сейчас не сделаем достаточно (чтобы остановить Путина. — Ред.), это может побудить к действиям других агрессоров по всему миру. И мы знаем, что если Путина не остановить в Украине, это будет иметь ужасные последствия для европейской и мировой безопасности, — сказала она.

Министр иностранных дел также добавила, что выступает за “полный и быстрый запрет” странами G7 использования российского газа и нефти.

Источник: U.S. Department of State