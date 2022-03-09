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Факты / Украина / Общество

Нужно уничтожить российские системы радиоэлектронной борьбы и разведки — Резников

Юля Захарченко редактор ленты
Олексій Резніков

Чтобы победить Кремль, Украина должна уничтожить российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР). Это ослабит вражеские войска и обеспечит преимущество для украинских защитников.

— Еще раз подчеркиваю – танки и бронетехнику встретит наша армия. Задачи для всех граждан, кто может – уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР. Оккупанты станут беспомощными. Мы их скорее выгоним. Вместе к победе, — призвал украинцев глава Минобороны Алексей Резников.

По мнению министра, враг станет беспомощным, а выгнать его с территории Украины станет еще легче.

– Тысячи наших граждан уже сопротивляются на временно занятых оккупантами территориях. Ваш вклад – огромный! Сейчас на войне многое зависит от современных технологий. Следующая приоритетная цель – российские системы радиоэлектронной борьбы и разведки, — подчеркнул он.

Резников добавил, что украинцы уже существенно усложнили снабжение российских войск топливом и боеприпасами, уничтожено много вражеской техники и сохранено много жизней. Надо только сделать несколько шагов, чтобы существенно остановить врага, выгнать его из нашего государства и одержать победу.

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Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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