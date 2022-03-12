США предоставят Украине военную помощь на $200 млн

Март, 12 в 20:39

Соединенные Штаты Америки выделят Украине военную помощь на сумму до $200 млн. Соответствующий меморандум подписал президент Джозеф Байден, сообщили на сайте Белого дома.

— В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как Президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки… я делегирую Государственному секретарю полномочия распорядиться о выделении до $200 млн. для предоставления помощи Украине по оборонным изделиям и услугам, а также военному образованию и обучению, – говорится в документе.

Решение было принято на основании Закона об иностранной помощи от 1961 года (FAA). Средства будут взяты из бюджета Минобороны США.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, запретивший ввоз долларов в Российскую Федерацию.

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Согласно тексту указа, запрещены: поставки, экспорт, продажа и реэкспорт американской валюты правительства Российской Федерации – как прямо, так и косвенно всеми лицами из США или самими Штатами. Также запрещена передача долларов каким-либо лицам, находящимся на территории РФ.