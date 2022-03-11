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США заборонили ввезення доларів у Росію, Байден підписав указ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
санкції

Президент США Джо Байден підписав указ, ​​яким заборонив ввезення доларів у Російську Федерацію.

Згідно з текстом указу, заборонені: постачання, експорт, продаж та реекспорт американської валюти уряду Російської Федерації – як прямо, так і побічно, усіма особами із США чи самими Штатами.

Також заборонено передання доларів будь-яким особам, які перебувають на території РФ.

До цього таке ж рішення було ухвалено Європейським союзом щодо банкнот євро.

Після цього Російська Федерація запровадила для своїх громадян валютні обмеження та заборонила купувати валюту.

Тим часом із валютних депозитів можна зняти до 10 тис. доларів в еквіваленті, навіть якщо депозит – у євро.

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Фото: Dreamstime

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