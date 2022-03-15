С момента вторжения России в Украину наши дипломаты настаивают, чтобы страны НАТО закрыли небо над Украиной.

Россия бесцеремонно бомбит дома, больницы и другие гражданские объекты. Армия РФ не умеет воевать в поле, поэтому единственный способ получить преимущество в войне – это бросать бомбы на детей, в том числе запрещенные международным правом.

Однако чиновники из НАТО и США не планируют вводить беспилотную зону над Украиной, потому что боятся эскалации конфликта.

Почему Украина требует закрыть небо

Сейчас именно ракетные удары по украинским городам наносят больше всего проблем. Закрытое небо – меньше ракетных обстрелов украинских городов.

Это сохранит тысячи украинских жизней, ведь в войне с Россией погибает больше гражданских, чем военных. А все потому что Россия намеренно бьет ракетами по гражданским объектам, где живут мирные люди.

Почему НАТО не спешит закрывать небо над Украиной

Дипломаты НАТО уверены, что это означает определенное вовлечение альянса в войну с РФ. Так, министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что об установлении над Украиной силами НАТО бесполетной зоны пока речь не идет, поскольку это спровоцирует Россию на усиление конфликта.

А вот парламент Эстонии призвал страны-члены НАТО закрыть небо над Украиной. Пока это единственная страна НАТО, которая выразила такую позицию.

Еще 28 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что у НАТО нет намерений заходить в Украину – ни на земле, ни в воздушном пространстве.

Представительница Белого дома Джейн Псаки заявила, что президент США Джо Байден дал четко понять: США не будет посылать свой на войну с Россией.

Она добавила, что бесполетная зона – потенциально прямой конфликт и потенциальная война с РФ, в которую США не хотят вступать. Ранее в США говорили, что прямая конфронтация НАТО с РФ – это будет третья мировая война.

Кстати, США небо закрывали Ираку, однако еще в 1990-х. Тогда это понятие предполагало уничтожение систем противовоздушной обороны той страны, которую считали агрессором, а также удары по авиации.

А вот Сирии в 2016 году США отказали в закрытии неба. Аргумент был такой же, как и для Украины.

Беспилотная зона — это когда воздушное пространство закрывается, а любая появляющаяся в нем цель уничтожается силами НАТО. То есть ни один российский вертолет или самолет не сможет летать над Украиной, так как его сразу ликвидируют.

Тем не менее новые технологии позволяют установить беспилотную зону удаленно. Например, на расстоянии нескольких сотен километров из нейтральной зоны в Черном море.