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Факты / Світ

Первая в ЕС и НАТО: Эстония призвала ООН закрыть небо над Украиной

Анастасия Гевко, редактор ленты
Естонія

Парламент Эстонии принял решение с призывом о закрытии неба над Украиной. Это первый такой призыв от страны, которая входит в ЕС и НАТО.

– Первым быть сложно, ответственно и почетно. Поэтому от себя лично, от украинских парламентариев, от всего народа искренне благодарю спикера парламента Эстонской Республики Юри Ратаса и всех депутатов за смелость и преданность Украине, – подчеркнул председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

По его словам, такое решение должно стать примером решительности для других парламентов мира. 

– Ведь парламентарии – это представители народа. А народы мира требуют решительных действий по установлению мира и закрытию неба над Украиной. Мы с нетерпением ждем, чтобы небо снова стало для нас источником света и тепла, а не смерти и разрушений, которые несет Россия, – резюмировал Стефанчук.

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