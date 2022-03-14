Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан попытается убедить своего китайского коллегу Ян Цзечи во время встречи в Риме в том, чтобы Китай не снабжал оружием Россию.

Салливан собирается напомнить, что Китай проигнорировал предупреждение Соединенных Штатов о намерениях вторжения главы РФ Владимира Путина в Украину.

Тогда в Китае ошибочно посчитали это блефом главы Кремля для получения рычагов воздействия.

Цель Соединенных Штатов сейчас – донести китайской стороне, что поставки оружия Москве станут в дальнейшем исторической ошибкой и поворотным моментом в мировой политике.

Белый дом пытается не допустить, чтобы война в Украине еще больше закрепила разделение мира на два противоборствующих блока.

– Мы внимательно следим за предоставлением Китаем любой поддержки России – материальной или экономической. Мы сообщили Пекину, что не будем в стороне и не позволим ни одной стране компенсировать России ущерб от экономических санкций, – сказал Джейк Салливан.

Информацию о том, что Путин обратился за военной помощью к Си Цзиньпину, сообщил президент совета США по международным отношениям Ричард Хаас.

Есть данные, что Россия также обратилась к Китаю с просьбой об экономической помощи из-за серьезных санкций Запада.

14 марта начались девятнадцатые сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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