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Факты / Мир / Мировые новости

США попытаются убедить Китай не снабжать оружием Россию

Татьяна Забожко редактор ленты
Джейк Салліван

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан попытается убедить своего китайского коллегу Ян Цзечи во время встречи в Риме в том, чтобы Китай не снабжал оружием Россию.

Салливан собирается напомнить, что Китай проигнорировал предупреждение Соединенных Штатов о намерениях вторжения главы РФ Владимира Путина в Украину.

Тогда в Китае ошибочно посчитали это блефом главы Кремля для получения рычагов воздействия.

Цель Соединенных Штатов сейчас – донести китайской стороне, что поставки оружия Москве станут в дальнейшем исторической ошибкой и поворотным моментом в мировой политике.

Белый дом пытается не допустить, чтобы война в Украине еще больше закрепила разделение мира на два противоборствующих блока.

– Мы внимательно следим за предоставлением Китаем любой поддержки России – материальной или экономической. Мы сообщили Пекину, что не будем в стороне и не позволим ни одной стране компенсировать России ущерб от экономических санкций, – сказал Джейк Салливан.

Информацию о том, что Путин обратился за военной помощью к Си Цзиньпину, сообщил президент совета США по международным отношениям Ричард Хаас.

Есть данные, что Россия также обратилась к Китаю с просьбой об экономической помощи из-за серьезных санкций Запада.

14 марта начались девятнадцатые сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: The Guardian

Фото: Getty Images

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