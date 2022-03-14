Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил авиаудар российских войск по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовскому полигону) во Львовской области.

— Мы осуждаем ракетный удар Российской Федерации по Международному центру миротворчества и безопасности в Яворове, недалеко от границы Украины с Польшей. Жестокость должна прекратиться, – написал он.

We condemn the Russian Federation’s missile attack on the International Center for Peacekeeping and Security in Yavoriv, close to Ukraine’s border with Poland. The brutality must stop. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 13, 2022

Стоит отметить, что международный центр по поддержанию мира и безопасности – это огромная военная база, которая включает центр подготовки солдат, где в прошлом размещались силы США и НАТО.

В результате обстрела Яворовского полигона 13 марта погибли 35 человек, травмировано — 134.

Как сообщили во Львовской областной военной администрации, авиаудар был осуществлен с акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту российского города Саратов.

В общей сложности российские войска выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет украинские военные сбили в воздухе.

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