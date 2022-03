Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил авиаудар российских войск по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовскому полигону) во Львовской области.

We condemn the Russian Federation’s missile attack on the International Center for Peacekeeping and Security in Yavoriv, close to Ukraine’s border with Poland. The brutality must stop.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 13, 2022