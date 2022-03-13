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Факты / Украина

Резников об авиаударе по Яворовскому полигону: Это теракт вблизи границ ЕС-НАТО

Юлия Соколова редактор ленты
Олексій Резніков

Авиаудар, который российские войска сегодня нанесли по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовскому полигону) во Львовской области, является террористической атакой вблизи границ Евросоюза и НАТО.

Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте министр обороны Украины Алексей Резников.

В связи с этим он призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной, то есть установить бесполетную зону, что предотвратит ракетные атаки и авиаудары РФ.

– Россия атаковала Международный центр миротворчества и безопасности во Львове. Здесь работают иностранные инструкторы. Информация о жертвах уточняется. Это новая террористическая атака на мир и безопасность у границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо! – подчеркнул Резников.

Что известно об атаке на Яворовский полигон

Авиаудар российских захватчиков по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовскому военному полигону) во Львовской области произошел утром в воскресенье, 13 марта.

Первоначально сообщалось, что враг выпустил 8 ракет. Однако впоследствии глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий проинформировал, что, по предварительным данным, было выпущено более 30 ракет. В то же время сработала система противовоздушной обороны, и определенное количество ракет удалось сбить.

По информации, которую обнародовали львовские власти, самолеты вылетели из российского Саратова и производили удары ракетами класса воздух-земля.

В результате авиаудара погибли 9 человек, еще 57 – получили ранения и были госпитализированы. Как уточнил Козицкий, в больнице находятся не только военные, но авиаудар был направлен именно на военные объекты.

Международный центр миротворчества и безопасности находится в селе Старичи Яворовского района Львовской области.

Источник: Алексей Резников

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Фото: Минобороны

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