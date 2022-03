Авиаудар, который российские войска сегодня нанесли по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовскому полигону) во Львовской области, является террористической атакой вблизи границ Евросоюза и НАТО.

Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте министр обороны Украины Алексей Резников.

В связи с этим он призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной, то есть установить бесполетную зону, что предотвратит ракетные атаки и авиаудары РФ.

russia has attacked the International Center for Peacekeeping&Security near Lviv.Foreign instructors work here.Information about the victims is being clarified.This is new terrorist attack on peace&security near the EU-NATO border.Action must be taken to stop this.Close the sky!

