20:48 -

Національна гвардія під час комендантської години спільно з працівниками СБУ з інтервалом у 15 хвилин затримали в центрі столиці двох підозрілих молодиків.

Згідно з повідомленням, в одного з них у телефоні було відкрито російські пабліки, а в рюкзаку лежав блокнот із різного роду умовними позначками.