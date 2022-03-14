Авіаудари по Львівщині та пожежі у зоні ЧАЕС: що відбувається на 18-ту добу війни в Україні
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам. Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом. Количество уничтоженных и раненых российских военных превысило 12 тыс. Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
На одному із стратегічних напрямків на Київщині група ворожих літаків типів Су-35, Су-34 та Су-25 намагалась завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних редутах українських захисників. І поки винищувачі Повітряних Сил вели позиційне повітряне протистояння із переважаючими силами окупантів, протиповітряна оборона випустила зенітні ракети по ворожих повітряних цілях.
Російські військовослужбовці масово відмовляються брати участь в бойових діях. Оперативна інформація станом на 24:00 13.03.2022 щодо російського вторгнення від Генштабу ЗСУ.
Давид Арахамія повідомив, що переговори з Росією відбудуться сьогодні вранці по відеозв’язку. Вони стартують о 10.30.
Багами приєдналися до санкцій проти Росії та Білорусі. Про це йдеться на сайті Центрального банку держави.
Варто зазначити, що Багамські острови – одна з найпопулярніших офшорних зон.
На Київщині загинув депутат Броварської об’єднаної територіальної громади. Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба у відеозверненні.
Сьогодні, 13 березня, під Мелітополем близько 200 одиниць ворожої техніки були вщент розбиті українською артилерією.
Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що за 13 березня вдалося вивезти майже 3 тис. мешканців Великої Димерки, Гоголів та Пласке.
– Понад 600 людей із Бородянки вже під’їжджають до Житомира. Серед них – пацієнти психоневрологічного інтернату. Чекаємо ще на автобуси з села Перемога, – сказав він.
Національна гвардія під час комендантської години спільно з працівниками СБУ з інтервалом у 15 хвилин затримали в центрі столиці двох підозрілих молодиків.
Згідно з повідомленням, в одного з них у телефоні було відкрито російські пабліки, а в рюкзаку лежав блокнот із різного роду умовними позначками.