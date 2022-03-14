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Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Авіаудари по Львівщині та пожежі у зоні ЧАЕС: що відбувається на 18-ту добу війни в Україні

Авіаудари по Львівщині та пожежі у зоні ЧАЕС: що відбувається на 18-ту добу війни в Україні

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам. Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом. Количество уничтоженных и раненых российских военных превысило 12 тыс. Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

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Пряма трансляція
00:36 - 14 березня
Протягом доби 13 березня силами протиповітряної оборони держави уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотний літальний апарат окупантів

На одному із стратегічних напрямків на Київщині група ворожих літаків типів Су-35, Су-34 та Су-25 намагалась завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних редутах українських захисників. І поки винищувачі Повітряних Сил вели позиційне повітряне протистояння із переважаючими силами окупантів, протиповітряна оборона випустила зенітні ракети по ворожих повітряних цілях.

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00:22 - 14 березня

Російські військовослужбовці масово відмовляються брати участь в бойових діях. Оперативна інформація станом на 24:00 13.03.2022 щодо російського вторгнення від Генштабу ЗСУ.

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00:19 - 14 березня
Володимир Зеленський звернувся до українського народу

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00:15 - 14 березня

Давид Арахамія повідомив, що переговори з Росією відбудуться сьогодні вранці по відеозв’язку. Вони стартують о 10.30.

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00:01 - 14 березня

Багами приєдналися до санкцій проти Росії та Білорусі. Про це йдеться на сайті Центрального банку держави.

Варто зазначити, що Багамські острови – одна з найпопулярніших офшорних зон.

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23:56 - 13 березня

На Київщині загинув депутат Броварської об’єднаної територіальної громади. Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба у відеозверненні.

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23:36 - 13 березня

Сьогодні, 13 березня, під Мелітополем близько 200 одиниць ворожої техніки були вщент розбиті українською артилерією.

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23:08 - 13 березня

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що за 13 березня вдалося вивезти майже 3 тис. мешканців Великої Димерки, Гоголів та Пласке.

– Понад 600 людей із Бородянки вже під’їжджають до Житомира. Серед них – пацієнти психоневрологічного інтернату. Чекаємо ще на автобуси з села Перемога, – сказав він.

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20:48 - 13 березня

Національна гвардія під час комендантської години спільно з працівниками СБУ з інтервалом у 15 хвилин затримали в центрі столиці двох підозрілих молодиків.

Згідно з повідомленням, в одного з них у телефоні було відкрито російські пабліки, а в рюкзаку лежав блокнот із різного роду умовними позначками.

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20:24 - 13 березня

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