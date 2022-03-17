Байден впервые назвал Путина военным преступником

Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина военным преступником.

Отвечая на вопрос журналистов, считает ли он Путина военным преступником, Байден сначала ответил отрицательно, но попросил повторить вопрос. После этого президент США дал уже положительный ответ.

– Да, я считаю, он военный преступник, – сказал Байден.

Байден впервые использовал такую ​​риторику по отношению к Путину.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимой подобную риторику главы государства, от бомб которой погибли сотни тысяч человек по всему миру.

Напоминаем, накануне Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую президента России Владимира Путина как военного преступника.

Резолюция, была представлена ​​сенатором-республиканцем Линдси Гремом и поддержана сенаторами обеих сторон.