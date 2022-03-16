Миротворческая миссия в Украине: Минобороны Польши предоставило проект НАТО

Министр обороны Польши Мариуш Блащак представил проект создания миротворческой миссии в Украине. Проект он предоставил на встрече министров обороны стран НАТО.

— Мы обсудили шаги, которые необходимо предпринять, чтобы остановить российское вторжение. Со своей стороны я представил проект, о котором вчера говорил вице-премьер-министр Ярослав Качиньский во время своего визита в Киев. Я представил этот проект союзникам, чтобы они рассмотрели вопрос о том, можно ли и каким образом сформировать миротворческую миссию в Украине. Напомню, что такая миссия проводится в Косово, — заявил Блащак.

Он подчеркнул, что члены НАТО едины в оценке российской агрессии против Украины. В частности, это единство касается и роли Беларуси во вторжении в Украину.

— Это единство касается и оценки того, что Беларусь принимает участие в этой агрессии, позволяя обстреливать украинские города со своей территории. Сегодня мы могли слышать, что НАТО говорит в один голос, когда речь идет о поддержке Украины, — добавил министр обороны Польши.

Также он уточнил, что Польша продолжит поддерживать Украину. Ведь наши страны соседские. Он напомнил, что российские бомбы упали на учебный центр в Яворове, который находится в 20 км от польской границы.

— В воскресенье я говорил об этом во время своего выступления, так что у нас война на границах Польши. Наша задача – поддержать соседей, пострадавших от российской агрессии. Санкции против России должны быть максимально жесткими, — отметил Мариуш Блащак.