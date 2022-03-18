Китай понесет ответственность за любую поддержку России — Блинкен

Президент США “даст знать” лидеру Китая Си Цзиньпину, какие последствия будут ожидать его страну, если он решит поддержать Россию в ее преступной войне против Украины.

Об этом 17 марта заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он напомнил, что 18 марта должен пройти официальный разговор между Си Цзиньпином и Джо Байденом.

— Мы продолжаем призывать все страны, особенно те, которые оказывают прямое влияние на Россию, использовать все рычаги влияния, которые они имеют, чтобы заставить Москву прекратить эту войну. Мы считаем, что Китай несет ответственность за использование своего влияния на президента Путина и защищать международные правила и принципы, сказал Блинкен.

Также Энтони Блинкен выразил мнение, что официальный Пекин “стремится занять позицию нейтрального арбитра”, отказываясь осуждать путинскую агрессию в Украине.

Американское правительство, по словам госсекретаря, озабочено неподтвержденной информацией о том, что Китай может оказать военную помощь Кремлю, а также поддержать правительство Россий на фоне жестких экономических санкций.