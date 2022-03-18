Япония, Австралия и Новая Зеландия ужесточают санкции против РФ

Япония, Австралия и Новая Зеландия ужесточают санкции против России из-за ее вторжения на территорию Украины.

Об этом говорится на сайтах министерств иностранных дел Австралии и Новой Зеландии, о Японии пишет Reuters.

Япония вводит санкции против еще 9 компаний и организаций, а также 15 россиян, среди которых официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и чиновники из оборонной сферы — им в частности заморозят активы.

В целом страна уже ввела санкции против 76 человек, 7 банков и 12 других организаций в России.

В свою очередь Австралия вводит санкции против еще 11 российских банков и госструктур, которые управляют суверенным долгом России. Они вместе составляют примерно 80% всех банковских активов РФ.

Также под санкции попали миллиардеры Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.

Вслед за Японией и Австралией Новая Зеландия наложила санкции на 13 россиян, в том числе Путина и членов Совбеза, один банк и 18 организаций.

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет судам и самолетам въезжать в страну.

Кроме того, Новая Зеландия запретила въезд еще 364 политикам и военным.