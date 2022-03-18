Канада, в которой проживает большая украинская диаспора, разрешила украинцам и их ближайшим родственникам любой национальности оставаться проживать в стране до трех лет.

Об этом сообщает The Guardian.

Для предоставления временного вида на жительство необходимо подать заявку онлайн и предоставить свои биометрические данные в виде отпечатков пальцев, а также фотографии.

Беженцы из Украины могут одновременно подать заявление на получение разрешения на работу и учебу.

Сообщается, что украинцы и их семьи, уже поселившиеся в Канаде, смогут продлить свой статус посетителя или разрешение на работу на три года, а также подать заявку на новое разрешение на работу или учебу или продлить свое существующее разрешение.

Ранее в МИД Канады сообщили, что правительство решило ввести новые санкции против режима Александра Лукашенко в ответ на его причастность к незаконному вторжению Российской Федерации в суверенную Украину.