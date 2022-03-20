Президент Украины Владимир Зеленский говорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили важные темы – российскую агрессию и поиск решений для мира в Украине.

Глава государства рассказал подробности разговора с Макроном в видеообращении к народу. Зеленский стремится спасти мирных жителей, поэтому поднял этот вопрос в разговоре с французским президентом.

– Говорили о нашем взаимодействии, о поисках решения для мира, для освобождения наших территорий, для спасения наших людей. Уверен, что вы понимаете, что переговоры непростые и неприятные. Но они нужны, потому что это о жизни, — подчеркнул глава государства.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина всегда пытается найти мирное решение.