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Факты / Мир / Мировые новости

Непростые и неприятные, но нужные переговоры — Зеленский

Юля Захарченко редактор ленты
Непростые и неприятные, но нужные переговоры — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский говорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили важные темы – российскую агрессию и поиск решений для мира в Украине.

Глава государства рассказал подробности разговора с Макроном в видеообращении к народу. Зеленский стремится спасти мирных жителей, поэтому поднял этот вопрос в разговоре с французским президентом.

– Говорили о нашем взаимодействии, о поисках решения для мира, для освобождения наших территорий, для спасения наших людей. Уверен, что вы понимаете, что переговоры непростые и неприятные. Но они нужны, потому что это о жизни, — подчеркнул глава государства.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина всегда пытается найти мирное решение.

— Тем более, мы заинтересованы в мире сейчас. Мы считаем каждого убитого. Это имеет значение: каждая разрушенная семья, каждый разрушенный дом. Мы – украинцы, и для нас человек – неоценим, — убежден Зеленский.

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Фото: Офис президента

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