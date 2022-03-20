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Факты / Мир / Мировые новости

Российская техника подходит к границе Беларуси с Украиной – советник главы МВД

Юля Захарченко редактор ленты
російські військові

Российско-оккупационные войска подходят к границе Беларуси с Украиной и могут попытаться ее перейти. Накануне белорусские дипломаты уехали с территории Украины, что является тревожным сигналом.

В эфире телеканала ICTV советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко будет делать все, чтобы не входить в прямые боевые действия белорусской армии.

— Я бы оценивал ситуацию возможности введения Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю назад было 40 на 60, но все же я думаю, что Лукашенко будет делать все от себя зависящее для того, чтобы не входить в прямые боевые действия белорусской армии.

Количество белорусской армии составляет примерно 40 тыс. человек. Это вся армия, включая тылы, госпитали и так далее, отметил Денисенко.

— В принципе, на западе мы готовы к их вторжению, мы готовы к тому, что белорусы могут перейти нашу границу. Но для нас это точно было бы нежелательным, — заявил советник министра МВД.

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Фото: Depositphotos

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