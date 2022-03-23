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Вы можете принять историческое решение: Зеленский обратился к Франции о членстве в ЕС

Наташа Тарчевська редактор ленты
Вы можете принять историческое решение: Зеленский обратился к Франции о членстве в ЕС

23 марта президент Владимир Зеленский выступил перед парламентом Франции. Он поблагодарил за поддержку Украины, и напомнил, что остановить преступления Кремля в Украине можно только совместными усилиями.

– Есть смысл в том, чтобы действовать вместе, чтобы давить вместе, чтобы побуждать Россию искать мир, – призвал Владимир Зеленский.

Украинский президент отметил, что сейчас, во время председательства в ЕС, Франция может принять историческое решение о полноправном членстве Украины в Европейском Союзе.

В начале своей речи он попросил почтить минутой молчания всех мирных жителей, погибших в результате полномасштабного вторжения России.

Владимир Зеленский отметил роль Франции в переговорах Нормандской четверки. Договоренности, подписанные в декабре 2019 года, он назвал “глотком свежего воздуха”.

– Это был проблеск надежды на то, что разговор с Россией может помочь. Что руководство России можно убедить словами, что Москва избрала мир. Но наступило 24 февраля – день, который перечеркнул все эти усилия, – добавил президент.

Руины Мариуполя, Чернигова и десятков других городов Украины Владимир Зеленский сравнил с руинами французского города Верден, где в 1916 году произошло самое кровавое сражение времен Первой мировой войны.

– Российские военные не различают, по каким объектам бить. Они уничтожают все жилые кварталы, больницы, школы, университеты. Сжигают склады с едой, медикаментами. Они не учитывают такие понятия, как военное преступление и обязательность конвенций. Они принесли на украинскую землю террор, – констатировал президент.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что Европа уже 80 лет не видела того, что сейчас происходит в Украине из-за действий России.

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