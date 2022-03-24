Моррисон: Сесть за один стол с Путиным — это слишком большой шаг

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выразил обеспокоенность по поводу возможного участия президента России Владимира Путина в саммите Большой двадцатки (G-20) в Индонезии в ноябре.

— Идея сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, которого Соединенные Штаты уже обвинили в военных преступлениях в Украине, является для меня слишком большим шагом, — сказал Моррисон во время брифинга для СМИ.

Моррисон добавил, вторжение России в Украину — это насильственный и агрессивный акт, который подрывает международное верховенство права.

В свою очередь, посол России в Джакарте заявил, что Путин хочет поехать на саммит G-20 в ответ на неподтвержденные сообщения о том, что США и их союзники думают, следует ли Москве вообще оставаться в группе.

-G-20 — это не только саммит. G-20 — это процесс. Было много встреч проведенных как онлайн, так и оффлайн с Индонезией. И Россия принимает в них активное участие, — сказал российский посол журналистам в Джакарте.