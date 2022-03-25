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Мирному соглашению должно предшествовать прекращение огня в Украине — Нуланд

Юля Захарченко редактор ленты
Мирному соглашению должно предшествовать прекращение огня в Украине — Нуланд

Перед договоренностью о мирном соглашении должен прекратится огонь в Украине. После этого следует сформировать план вывода российских войск с территории нашего государства и восстановления Украины.

Об этом заявила заместительница государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время Киевского форума безопасности. По ее мнению, международное сообщество призывает к восстановлению безопасности в Украине и постройки разрушенной инфраструктуры.

– Кто слышал о мирном соглашении до прекращения огня? Сначала должно быть прекращение огня, а затем четкий план вывода российских войск. Международное сообщество будет поддерживать вас в восстановлении Украины и безопасности, в которой вы нуждаетесь, чтобы этого никогда больше не произошло, — убеждена она.

Виктория Нуланд поддержала решение украинского правительства, дипломатов и лидеров за то, что они начали переговоры сразу после масштабного вторжения РФ и пытаются урегулировать ситуацию, несмотря на большую сложность.

– Но мы согласны с президентом Зеленским, что дипломатия и переговоры не означают капитуляцию. Москва делает “дипломатию Кабуки”, но не обязуется прекратить войну. Мы будем решать, как сделать, чтобы этого больше никогда не произошло. Надо начать с того, чтобы остановить войну, — отметила Нуланд.

Заместитель государственного секретаря США убеждена, что важно, даже оставаясь за столом переговоров, требовать от Российской Федерации, чтобы все происходило должным образом.

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Фото: Getty Images

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