Северная Корея испытала гигантскую баллистическую ракету Hwasong-17

Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа Hwasong-17, преодолевшую наиболее путь по сравнению с предыдущими МБР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным запуском межконтинентальной баллистической ракеты нового типа, чтобы усилить возможное ядерное сдерживание.

Запущенная ракета преодолела самый большой путь в высоту и дальность, чем любая предыдущая МБР.

— Ракета, запущенная в международном аэропорту Пхеньяна, поднялась на максимальную высоту 6 248,5 км и пролетела расстояние в 1 090 км за 4 052 секунды, прежде чем точно попасть в заранее заданную точку на открытых водах Японского моря, — говорится в сообщении.

Hwasong-17 – огромная межконтинентальная баллистическая ракета. Впервые широкая общественность узнала о ней в октябре 2020 года.

Уже в скором времени аналитики дали ей прозвище “ракета-монстр”. Ранее ее не удавалось успешно испытать, однако в этот раз ракета смогла точно попасть в цель.