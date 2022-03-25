Япония вводит санкции против более 80 российских организаций

Япония внесла в санкционный список 81 российскую организацию и решила заморозить активы еще 25 россиян.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на Министерство иностранных дел Японии.

Как отмечает издание, на этот шаг пошли после заявления премьера Фумио Кисиды относительно того, что Япония предпримет шаги, чтобы лишить Россию статуса наибольшего содействия в торговле и запретить внутренним биржам криптовалюты проводить транзакции с находящимися под санкциями организациями.

23 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Японии. Он призвал и дальше продолжать вводить санкции против России и объединять усилия государств Азии.

В частности, президент подчеркнул, что необходимо эмбарго на торговлю с РФ, необходимо забирать российские компании с рынка, чтобы деньги не шли на армию агрессора.

Также Владимир Зеленский заявил, что лидерство Японии может оказаться незаменимым в разработке новых гарантий безопасности.