Администрация президента США Джо Байдена готовит санкции против российских компаний, которые занимаются поставкой товаров и оказанием услуг для военных и разведывательных служб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

О введении новых санкций будет объявлено уже на следующей неделе.

Новые ограничения направлены на организации и людей, которые связаны с войной в Украине. Санкции также предназначены для компаний, которые производят и покупают товары как гражданского, так и военного назначения.

Ожидается, что среди компаний, которые попадут в черный список будут — Серния Инжиниринг и московская компания Sertal, а также четыре подставные компании, которые Серния и Сертал используют для упрощения закупок для вооруженных сил.

Санкции будут затрагивать любые финансовые операции, чтобы лишить компании возможности вести бизнес где бы то ни было.

Администрация Байдена также планирует ввести ограничительные меры в отношении технологических компаний, которые также оказывают помощь Кремлю в ведении войны. АО НИИ-Вектор и АО Микрон в списке тех, кто попал под санкции.

Кроме того, рассматриваются возможные санкции в отношении iGrids. Компания имеет партнерские соглашения с несколькими фирмами, которые занимаются технологиями и самостоятельной, включая Лабораторию Касперского.