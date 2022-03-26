В США сообщили, что могут увеличить производство Stinger и Javelin

Производство критических ракетных систем Stinger и Javelin можно увеличить. Об этом заявил руководитель закупок и логистики армии США.

Увеличение этих систем позволит Соединенным Штатам пополнить свои запасы после того, как тысячи Stinger и Javelin были отправлены в Украину.

— Конгресс хочет, чтобы мы пополняли эти запасы. Я думаю, мы можем это сделать, – сказал помощник министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуг Буш.

Однако ускорение или увеличение производства зенитного и противотанкового оружия связано с кучей деталей: закупка на длительный срок, специальное оборудование, потребности на местах и проблемы с логистикой.

По словам Буша, все эти вопросы будут решаться в ближайшее время.

— Конгресс предоставил большую сумму денег, чтобы помочь нам пополнить запасы. Мы это очень ценим. Я надеюсь, что в ближайшее время, мы будем готовы уведомить Конгресс о первых шагах в этом направлении, — заявил Буш.

Принятый Конгрессом в начале месяца пакет государственного финансирования на 2022 год в размере $1,5 трлн, включал $728 млрд на национальную безопасность.

Законодательство также предусматривает $13,6 млрд на помощь Украине, из которых $3 млрд предназначены на поставки нового оружия.

Джерело: Defensenews