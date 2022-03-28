Евросоюз сможет отменить поставки газа из России на свои территории в течение двух лет.

Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в интервью журналистам.

Он заявил, что Европейский союз не стремится запрещать российские энергоресурсы, но способствует разнообразию источников, из которых эти энергоресурсы будут поставляться на территорию ЕС. По его оценке, диверсификация источников газа вместо российского займет два года.

— Мы не хотим зависеть от российских газа и нефти, ведь сейчас мы очень зависимы от них. Сегодня понятно, что они (россияне, – Ред.) не являются надежным партнером. Потому мы хотим диверсифицировать наши источники. Ближний Восток играет большую роль в этом вопросе, – сказал Жозеп Боррель.

По словам главы европейской дипломатии, уменьшению потребления топливных ресурсов помогут возобновляемые источники энергетики.

Напомним, Евросоюз и Соединенные Штаты 25 марта объявили о новой договоренности по поставке сжиженного газа на территорию ЕС, что должно способствовать уменьшению зависимости Европы от российского топлива.

Российская Федерация обеспечивает около 40% спроса на газ Европейского союза, около трети этого газа проходит через Украину.

Ранее российским президентом Владимиром Путиным было принято решение о переводе оплаты за поставку газа на экспорт из РФ в “недружественные страны” в российских рублях.

На это глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия не будет шантажировать ЕС с помощью своих энергоресурсов, российским нефтяным и подсанкционным компаниям не разрешат требовать плату за топливо в рублях, поскольку это будет фактическим нарушением санкционного режима.

Источник: Sky News Arabia