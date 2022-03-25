Россия больше не сможет шантажировать Европу посредством своих энергоресурсов.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, таким образом ответив на решение российского президента принимать платежи за нефть и газ в российских рублях.

По ее словам, российским нефтяным и названным компаниям не разрешат потребовать плату за топливо в рублях, поскольку это будет фактическим нарушением санкционного режима.

– Такое решение стало бы односторонним, что является нарушением условий соглашения. Это фактически попытка обойти санкции. Мы не для того вводили санкции, чтобы их обходить. Прошло время, когда энергию можно было использовать для шантажа, – пояснила глава Европейской комиссии.

О том, что требование России платить рублями является нарушением контрактов, ранее заявили, в частности, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и глава латвийской газораспределительной компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис. Калвитис прямо заявил, что Латвия не будет платить российскому “Газпрому” рублями.

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В Украине также отреагировали на решение президента России о переводе оплаты за поставки нефти и газа на экспорт из РФ в “недружественные страны” в российских рублях.

Так, руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал этот шаг экономической войной, которую Россия объявила Западу. В то же время, советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что санкции являются ключевым страхом Кремля, а для уменьшения разрушительного действия от санкционных пакетов Запада Россия пытается найти асимметричные ответы.