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Факты / Мир / Мировые новости

Путин недооценил украинцев и переоценил своих военных – британская разведка

Татьяна Забожко редактор ленты
Володимир Путін

Президент России Владимир Путин неправильно оценил ситуацию, начиная полномасштабное вторжение в Украину.

В этом уверяет глава Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг.

– Очевидно, что Путин недооценил сопротивление украинского народа, силу коалиции, которая будет противостоять его действиям, и экономические последствия режима санкций. И переоценил способности своих военных, которые должны были обеспечить быструю победу.

Мы видели, как российские солдаты – без оружия и морального духа – отказываются выполнять приказы и даже случайно сбивают свой самолет, – отмечает Джереми Флеминг.

И хотя советники Путина боятся сказать ему правду, говорит глава британской спецслужбы радиоэлектронной разведки, представители российского режима понимают, что происходит и насколько неправильными были их оценки.

Поскольку главе Кремля не удается воплотить свой замысел в жизнь, он переходит к плану Б – прибегнуть к еще большему варварству в отношении мирных жителей и городов.

Но самая большая ирония, подчеркивает Джереми Флеминг, заключается в том, что своими действиями Путин достиг того, чего пытался избежать – Украина с обновленным чувством национальности, НАТО как никогда, едино, а глобальная коалиция государств осуждает его действия.

– Из-за стратегического просчета это стало личной войной Путина, за которую платят невинные люди в Украине и все чаще обычные россияне, – добавляет глава Центра правительственной связи Великобритании.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 36-е сутки.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: GCHQ

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Фото: Dreamstime

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