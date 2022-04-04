Россия имела три цели в Украине и все провалила — Блинкен

В ходе войны России против Украины, страна-агрессор полностью провалила все поставленные цели и потерпела стратегическую неудачу.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госсекретарь также добавил, что Россия потеряла свое былое могущество, а ее армия сильно отстала.
— У России было три цели: подчинить Украину своей воле, уничтожить ее суверенитет и независимость, утвердить российскую власть, а также разделить Запад, разделить Альянс. И по всем трем фронтам — провал, — сказал Блинкен.
По его словам, Украина теперь стала более сплоченной. Блинкен назвал Украину суверенным и независимым государством, которое будет существовать гораздо дольше, чем Путин будет на сцене.
— Экономика РФ начала шататься. И, разумеется, НАТО и Запад сейчас сплочены гораздо больше, чем когда-либо. Поэтому, только на этом основании, мы уже видим драматическую неудачу для России, — отметил Блинкин.