Россия имела три цели в Украине и все провалила — Блинкен

В ходе войны России против Украины, страна-агрессор полностью провалила все поставленные цели и потерпела стратегическую неудачу.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь также добавил, что Россия потеряла свое былое могущество, а ее армия сильно отстала.

— У России было три цели: подчинить Украину своей воле, уничтожить ее суверенитет и независимость, утвердить российскую власть, а также разделить Запад, разделить Альянс. И по всем трем фронтам — провал, — сказал Блинкен.

По его словам, Украина теперь стала более сплоченной. Блинкен назвал Украину суверенным и независимым государством, которое будет существовать гораздо дольше, чем Путин будет на сцене.