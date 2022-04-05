Австралия запретит экспортировать в РФ товары роскоши, вино и автомобили

Правительство Австралии планирует запретить экспорт товаров роскоши, ювелирных выборов, вина, высококачественной косметики, изделий из меха и кожи, запчастей для автомобилей класса люкс в Россию.

В Министерстве иностранных дел Австралии подчеркнули, что эти санкции направлены на президента Путина и его близкое окружение. Ограничения ввели в координации с ключевыми партнерами для ограничения доступа так называемой “российской элиты” к таким товарам.

– Этот запрет связан с нашими целенаправленными финансовыми санкциями против президента Путина, членов его правительства, российских олигархов, пропагандистов, дезинформаторов и военных лидеров. Это следующий шаг после нашего запрета на экспорт глинозема и бокситов в Россию, — говорится в сообщении.

Австралия стремится наложить на Россию самые высокие экономические потери на несправедливую войну в Украине, которую начал президент РФ Владимир Путин.

– Европейский Союз и США уже ввели соответствующие санкции. Запрет Японии вступит в силу сегодня, а санкции в Великобритании должны быть введены уже в скором времени, — отметили в МИД Австралии.

Правительство Австралии в который раз подтвердило свою непреклонную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а также мирным жителям нашего государства.

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Источник: МИД Австралии