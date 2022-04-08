Совет ЕС опубликовал пятый пакет санкций. Он содержит запрет на покупку российского угля и доступ российских судов в порты ЕС.

— Эти санкции были одобрены после зверств, совершенных российскими ВС в Буче и других городах под российской оккупацией. Цель наших санкций – остановить безрассудное, бесчеловечное и агрессивное поведение российских войск и дать понять лицам, принимающим решение в Кремле, что их незаконная агрессия стоит дорого, — сказал верховный представитель ЕС Жозеп Борель.

В пакет санкций, среди прочего, входят:

Запрет на закупку угля – с августа 2022 года запрет на закупку, импорт или перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из РФ или экспортируются из РФ. На данный момент импорт угля в ЕС составляет €8 млрд в год.

Запрет на доступ к портам ЕС – запрет на доступ к портам ЕС судам, зарегистрированным под флагом России. Исключение только для сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики.

Запрет для грузовых автоперевозок – запрет на любые российские и белорусские автотранспортные предприятия, что не позволит им перевозить грузы, в том числе транзитом. Исключение составляет фармацевтическая, медицинская, сельскохозяйственная и пищевая продукция, а также использование фур в гуманитарных целях.

Запрет на экспорт и импорт ряда товаров — запреты на экспорт, направленные на реактивное топливо и другие товары, такие как квантовые компьютеры и передовые полупроводники, высококачественная электроника, программное обеспечение, транспортное оборудование. А также новые запреты на импорт таких продуктов: дерево, цемент, удобрения, морепродукты и спиртные напитки. Согласованные запреты на экспорт и импорт составляют всего €10 млрд и €5,5 млрд соответственно.

Также в Евросоюзе приняли меры по устранению лазеек из уже введенных санкций. Например, запрет на участие российских компаний в государственных закупках в странах-членах ЕС, исключение какой-либо финансовой поддержки российским государственным органам.

7 апреля страны ЕС одобрили новые карательные санкции против России, включая эмбарго ЕС на импорт угля в связи со свидетельствами пыток и убийств, поступающих из Киевской области.

Источник: Совет Европы