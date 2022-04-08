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Факты / Мир

Блокада транспорта и угольное эмбарго: ЕС утвердил новые санкции против России

Илья Нежигай редактор ленты
Україна ЄС

Страны Европейского союза 7 апреля одобрили новые карательные санкции против России, включая эмбарго ЕС на импорт угля в связи со свидетельствами пыток и убийств, поступающими из Киевской области.

Как пишет Associated Press, запрет на импорт угля станет первой санкцией ЕС, направленной против прибыльной энергетической промышленности России.

Франция, председательствующая в ЕС, объявила, что санкции нанесут ущерб России $4,4 млрд в год.

Тем временем ЕС уже начал работу над дополнительными санкциями, в том числе на импорт нефти.

— Пакет очень существенный и расширяет санкции против России на новые сектора и большое количество олигархов, — сказал председательствующий в ЕС.

Он также упомянул чиновников, связанных с пропагандой, военной безопасностью и высокими технологиями, связанными с войной в Украине.

Как отмечает издание, окончательное политическое одобрение сделки было согласовано на встрече послов ЕС и будет введено в действие после публикации в официальном журнале ЕС, что состоится, скорее всего, в пятницу.

В этот раз Евросоюз не забыл заблокировать активы ряда российских банков, а также ввести эмбарго на поставку оружия в Россию и запретить экспорт ряда товаров в страну-агрессор. Последний оценивается в 10 млрд. евро и будет включать, в частности, высокотехнологичные товары.

В то же время Европейский союз запретил российским судам заходить в порты стран-членов ЕС, а операторам дорожного транспорта теперь нельзя будет работать на территории блока.

До сих пор запрет на природный газ оставался недосягаемым, но не из-за отсутствия поддержки со стороны Европейского парламента.

Сегодня, 7 апреля, законодательное собрание Евросоюза одобрило резолюцию с 513 голосами “за” и лишь 22 голосами “против” (при 19 воздержавшихся), в которой требует “немедленного полного эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа”.

Также 7 апреля Конгресс США утвердил запрет на импорт российской нефти и газа, переведя указ президента США в законопроект, передав его на подпись Джо Байдену.

В этот же день Генассамблея ООН проголосовала за приостановление членства России в Совете по правам человеке при Организации.

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Источник: AP

Фото: Dreamstime

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