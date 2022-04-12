Дефолт в России — событие, которого многие ждут с нетерпением, глядя на ряд предпосылок, а именно невозможность РФ выплачивать внешние долги в валюте. Дело в том, что из-за санкций Россия не может закупать валюту, к тому же у нее нет доступа к валюте за границей, так как ее попросту арестовали.

CNN пишет, что если до 4 мая РФ не расплатится по евробондам в долларах, то будет технический дефолт. Мол, брали в валюте, поэтому и возвращайте в ней, а рубли на килограммы никто взвешивать не будет.

Поэтому Факты ICTV простыми словами объясняют, что такое дефолт, а также, какая судьба постигнет РФ и ее бизнес.

Что такое дефолт

Дефолт — это отказ государства от выплаты кредитных долгов. Грубо говоря, “банкротство” для государства. Однако у этих понятий есть существенная разница. Если предприятие объявляет банкротство, его ликвидируют, а все его добро распродают на аукционах, чтобы погасить хотя бы часть долгов. А вот государство ликвидировать нельзя (а жаль!).

В общем, вырисовывается интересная картина, ведь мир санкциями подводит РФ к дефолтной пропасти. Если это произойдет, государство-агрессор не сможет в течение 5-7 лет осуществлять заимствования на внешних рынках. Однако сможет брать взаймы у МВФ, Всемирного банка, а также у стран, которые согласятся помочь. Потому интересно, если РФ таки сорвется в дефолт, кто захочет ей помочь в этой ситуации (если такой вообще найдется)?

Традиционно страна договаривается с МВФ о финпомощи. Мол, мы вам экономические реформы введем здесь, а вы нам — денег. Однако МВФ – это такая структура, которая еще и на политическую ситуацию смотрит прямо, а у РФ она не самая лучшая.

Россия может пытаться простимулировать экономику, однако все это происходит уже на фоне жестких санкций и ухода крупного бизнеса из страны. Отсюда и запугивания ЕС относительно нефти и газа. Это последние кнопки, на которые РФ способна еще смело нажимать. Но ситуация сейчас резко меняется, скоро и того не будет.

Следует отметить: если кто-то думает, что объявление дефолта избавит от выплаты долга, то нет. Тогда просто начинают действовать более жесткие рычаги влияния: международные суды, арест собственности за границей, резервов в зарубежных банках и прочее.

Какие виды дефолта существуют

Видов дефолта всего два: простой и технический (вот как раз он и грозит РФ). Причем страна сначала может оказаться в ситуации технического дефолта, а потом уже и простой подкрадется. Наоборот, кстати, не бывает.

Что такое простой дефолт

Это означает, что заемщику нечем платить по долгам, причем даже надежд на выход из ситуации нет. Тогда международное сообщество или объявляет реструктуризацию, или даже может простить часть долга. Но к этому прибегают, только чтобы кризис не распространился на другие страны, ведь экономики часто переплетаются одна с другой. Опять же, исход диктует политическая ситуация в стране.

Что такое технический дефолт

Относительно технического дефолта, то это, когда вроде бы и платежеспособна, но технически не может погасить долг. То есть, если РФ решит выплатить госдолг в рублях, это и будет технический дефолт. Ведь занимала страна в валюте, поэтому и возвращать должна в ней.

Как дефолт отразится на населении страны

Самым ощутимым сигналом сразу станет девальвация валюты, то есть рубля. Курс нацвалюты значительно упадет, а соцвыплаты, пенсии и зарплаты автоматически снизятся. То есть люди просто станут еще беднее.

От страны отвернутся инвесторы, что сильно застопорит бизнес. Первый шаг, на который пойдет бизнес – сокращение штата, а также уменьшение расходов на определенные направления, требующие инвестиций. Поэтому здесь уже очередная волна безработицы постучит россиянам в дверь.

Курс нацвалюты падает, зарплаты уменьшаются, бизнес разоряется либо сокращает масштабы, безработица и рост цен – формула для социального кризиса.

В целом РФ пробует спасти ситуацию определенными механизмами, однако сейчас это больше напоминает попытки подстелить солому в то место, куда страна неизбежно упадет.